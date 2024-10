Explosão em fábrica mata proprietário em Santo Antônio do Monte

O proprietário de uma fábrica de explosivos morreu, nessa segunda-feira (14/10), em uma explosão no local. O caso aconteceu na zona rural de Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas, próximo ao Sítio Campo Limpo.



De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando as equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Luz e a da Unidade de Suporte Básico (USB) de Samonte chegaram no local, já encontraram o homem sem vida.





A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe. O Corpo de Bombeiros de Minas também atuou na ocorrência. As causas da explosão serão investigadas. Não houve outras vítimas.





Especializada em pólvora negra



A fábrica, conforme o Sindicato das Indústrias de Explosivos de Minas Gerais (Sindiemg), onde ocorreu o acidente é especializada na produção de explosivos do tipo Pólvora Negra, e não de fogos de artifício. A empresa não integra o quadro de associados, o que limita o acesso a mais informações sobre o acontecimento.



Em nota, o Sindiemg lamentou o ocorrido e reiterou o compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores do setor. "Continuamos empenhados em garantir que as empresas sindicalizadas sigam rigorosamente os mais altos padrões de segurança no ambiente de trabalho, em conformidade com as diretrizes condicionais dos órgãos fiscalizadores".



Ressaltou que as empresas do polo de pirotecnia de Santo Antônio do Monte são regularmente fiscalizadas pelas autoridades competentes. "O Sindiemg atua oferecendo aos seus filiados orientação técnica e iniciativas de qualificação, sempre com a segurança como prioridade máxima, dada a natureza do risco da atividade", informou.



O sindicato ainda disse que atua em conjunto com entidades renomadas, como SEBRAE, FIEMG e SENAI, por meio dos Serviços de Tecnologia e Inovação (STI). Assim, desenvolvendo estudos e parcerias que visam proporcionar às indústrias associadas avanços em qualidade e segurança na fabricação de fogos de artifício.

"A direção do SINDIEMG, junto aos colaboradores e às empresas do setor, expressa sua solidariedade à família, amigos e colegas da vítima neste momento de dor irreparável", finalizou.





*Amanda Quintiliano especial para o EM