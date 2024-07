Explosão em fábrica de fogos de artifício mata homem em MG

Um homem de 33 anos morreu após a explosão de uma fábrica de fogos de artifício em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (3/7). A empresa fica na Fazenda Jacaré, na zona rural do município.



A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a resgatar a vítima com vida. O trabalhador estava consciente, porém confuso, com graves ferimentos nas mãos, rosto e tórax.



Ele foi levado para a sala vermelha da Santa Casa de Santo Antônio do Monte, na mesma região, porém não resistiu aos ferimentos.





Pavilhão de produção e prensa

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, o acidente ocorreu durante operações no pavilhão de produção e prensa de cores. No momento da explosão, o operador estava no local.



As autoridades locais estão investigando as causas do acidente, que também resultou em danos significativos às instalações da fábrica.