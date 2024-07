Faltando pouco mais de um mês para a etapa de Belo Horizonte da Stock Car, evento de automobilismo que acontece entre os dias 15 e 18 de agosto no entorno do estádio Mineirão, na Pampulha, a organizadora do evento iniciou, nesta quarta-feira (3/7), a montagem da pista.

O circuito temporário terá trajeto de 3,2 mil metros e não vai utilizar nenhuma área interna do estádio. Nesta manhã, foram colocadas as barreiras de concreto que delimitam a pista e fazem parte do aparato de segurança da competição.

Segundo a organizadora do evento, a conclusão da montagem do circuito se dará apenas às vésperas da corrida para evitar ao máximo o fechamento permanente das vias públicas.

As obras para adaptação do entorno do Mineirão, como recapeamento e restauração funcional de pavimentos, para receber a Stock Car iniciaram em março e estão sendo executadas por trechos para minimizar possíveis transtornos no tráfego da região.

A reta principal, ponto preferido para ultrapassagens, será na Avenida Coronel Oscar Paschoal, entre o Centro Esportivo Universitário (CEU) e o hall de entrada do Mineirão.

Acordo de reparação ambiental

Depois de polêmicas envolvendo o corte de árvores para receber a competição, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os organizadores da Stock Car e a PBH assinaram, nessa segunda-feira (1/7), um acordo para a implementação de medidas de proteção ambiental e urbanística no entorno do Mineirão.

O termo estabelece que os organizadores arcarão com todas as despesas necessárias. A etapa, realizada no modelo 'Circuito de Rua', exigiu o corte de 55 árvores das avenidas Rei Pelé, Carlos Luz e Coronel Oscar Paschoal para receber, por cinco anos consecutivos, uma edição anual da corrida.

Como compensação aos danos ambientais, conforme noticiado anteriormente pelo Estado de Minas, os organizadores da Stock Car deverão plantar dez vezes mais árvores, totalizando 688 novos plantios - embora não tenham especificado onde e quando serão feitos.