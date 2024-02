A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciou nesta quarta-feira (28/2) o corte das árvores no entorno do estádio Mineirão, na Região da Pampulha, para sediar a pista temporária da Stock Car, principal competição automobilística brasileira. A primeira corrida está prevista para acontecer em agosto.

A etapa, realizada no modelo 'Circuito de Rua', exigiu o corte de 55 árvores das avenidas Rei Pelé, Carlos Luz e Coronel Oscar Paschoal para receber, por cinco anos consecutivos, uma edição anual da corrida. O Executivo municipal prevê finalizar o serviço ainda nesta quarta.

No fim da manhã, a PBH postou em suas redes sociais um “fato ou fake” a respeito do projeto para sediar corridas da Stock Car. A publicação conta com informações relacionadas ao corte de árvores, poluição sonora e impactos à comunidade escolar da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e emissão de carbono.

A supressão das árvores acontece uma semana depois de o Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam) aprovar as licenças ambientais do projeto, concedida depois de reunião e votação na última quarta-feira (21/2). Como compensação aos danos ambientais, os organizadores da Stock Car deverão plantar dez vezes mais árvores, totalizando 688 novos plantios - embora não tenham especificado onde e quando serão feitos esses plantios.

Seis dos espécimes a serem retirados do local são ipês-amarelos, declarados imunes de corte pela legislação estadual. Destes, dois estão mortos, e quatro, em bom estado vegetativo, conforme relatório da Diretoria de Meio Ambiente.

A poda das árvores para a realização da Stock Car em BH aconteceu em meio a protestos e revolta de um grupo de manifestantes nesta manhã. Com faixas de “Deixe nossas árvores em paz” e “Fora Stock Car”, cerca de 30 pessoas protestaram contra a ação e os impactos do evento na região. Nessa terça-feira (27/2), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) encaminhou um ofício à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para dialogar com a gestão municipal sobre a realização da corrida.