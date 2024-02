Confira as menores temperaturas do país nesta quarta

A cidade de Capelinha, na Região do Jequitinhonha de Minas Gerais, registrou a menor temperatura do estado e a quarta menor do país nesta quarta-feira (28).

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Capelinha teve uma temperatura de 16,1°C, a quarta menor do Brasil. A primeira ficou com Águas Emendadas, cidade do Distrito Federal, que registrou 14,7°C.

É comum que as menores temperaturas de Minas venham da Região Sul do estado devido à altitude elevada. Porém, o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet, explica porque desta vez o friozinho foi mais intenso no Jequitinhonha.

"Desde ontem, o Sul de Minas está com um pouco de nuvens, e no Jequitinhonha o céu está mais aberto. Assim, no Sul, a nuvem segurou a radiação durante a noite. E pelo fato de o Jequitinhonha estar sem nuvens, a temperatura ficou mais baixa um pouco", afirma.

Como Claudemir explica, o fato de estar com poucas nuvens favorece que a temperatura baixe, uma vez que as nuvens seguram o calor.

Confira as menores temperaturas do país até 8h, de quarta (28)

1. Águas Emendadas (DF): 14,7°C

2. Bom Jardim da Serra (SC): 15,3°C

3. Alto Paraiso de Goiás (GO): 15,5°C

4. Capelinha (MG): 16,1°C

5. General Carneiro (PR): 16,3°C