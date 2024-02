Pouso Alegre, cidade do Sul de Minas, registrou o maior volume de chuva do país nas últimas 24 horas, segundo dados do Climatempo. A acumulado de chuva, que chegou a 243.4 mm, causou estragos no município.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver as ruas completamente tomadas pela água e motoristas se arriscando ao atravessar as vias alagadas.





A Prefeitura de Pouso Alegre emitiu um comunicado na noite dessa quinta-feira (22) informando que as aulas nas escolas municipais estão suspensas nesta sexta-feira (23), devido às chuvas intensas.

Maiores volumes de chuva do Brasil

Pouso Alegre (MG) - 243.4 mm



Jacobina (BA) - 108 mm



Serra (ES) - 72 mm



Luzilândia (PI) - 117.6 mm



Guararema (SP) - 60.6 mm



BR-381

Na BR-381 (Rodovia Fernão Dias), que corta Pouso Alegre, carros que trafegavam no sentindo Belo Horizonte ficaram submersos pelas água. O KM 855, onde fica o distrito industrial do município, ficou interditado.

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver vários carros submersos pela água e duas pessoas em cima de um veículo, se protegendo do alagamento.