Com pancadas de chuva desde a quarta-feira de cinzas, o céu em Belo Horizonte deve começar a ficar claro neste fim de semana. Para esta sexta-feira (23/2), o tempo segue nublado, porém, ao longo de sábado e domingo a previsão começa a mudar.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta vai ter chuva e trovoadas isoladas. À tarde e à noite, as nuvens aumentam e há mais possibilidade de pancadas em toda a cidade. A mínima prevista é de 18°C e máxima de 27°C.

No sábado (24), a nebulosidade varia ao longo do dia e o sol deve aparecer em alguns momentos. A chuva cai em pontos isolados da capital e os termômetros devem registrar temperaturas semelhantes às de sexta. Já no domingo, a temperatura aumenta, com mínima de 18°C e máxima de 30°C, além do sol aparecer durante todo o dia, há previsão de céu nublado apenas no começo da manhã.

Conforme explica a meteorologista do Inmet, Deyse Moraes, os dias chuvosos se devem à convergência de umidade nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. “Ventos acabam agrupando nessa área e aumentando a umidade, virando uma convergência de umidade. Como estava quente e abafado, juntou com umidade e então, forma-se a chuva”, diz.

A partir de segunda-feira (26), a previsão é de mais calor e pouca chuva em BH.