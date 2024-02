Neste fim de semana a empresa que administra o metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte vai alterar a circulação dos trens. A estratégia operacional tem o objetivo de viabilizar as obras de revitalização da rede aérea e via permanente do sistema.

No sábado (24/2), a empresa que administra o metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte vai circular com intervalos de 15 minutos durante todo o dia.

Já no domingo (25/02), das 5h15 às 18h, haverá baldeação na Estação Calafate. O trecho entre as estações Eldorado e Calafate vai operar com o intervalo de 30 minutos entre as viagens. O trecho entre as estações Calafate e Vilarinho também terá intervalo de 15 minutos.

Aqueles que precisarem passar entre os dois trechos deverá realizar uma baldeação, ou seja, descer na estação Calafate e aguardar o próximo trem para o sentido desejado, na via oposta em que realizou o embarque.

Para facilitar a sinalização, haverá comunicação visual específica na estação, para indicar onde os usuários devem estar, assim como avisos sonoros nos trens e estações. Colaboradores da concessionária também estarão no local para auxiliar os passageiros do metrô.

Horários de funcionamento

- As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias.

Intervalo dias úteis: 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.

Horário de pico da manhã: das 6h às 8h30

Horário de pico da tarde: das 16h30 às 19h

- Intervalo habitual aos sábados: 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após às 8h30

- Domingos e feriados: 15 minutos durante todo o dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice