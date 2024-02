Árvore de grande porte cai sobre 2 carros no Floresta e interdita via

Uma árvore caiu e atingiu dois carros na Avenida do Contorno, na altura do número 1570, próximo ao Banco do Brasil, no Bairro Floresta, na Região Leste de BH, na tarde desta quinta-feira (22/2). Não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG).

A queda da árvore interditou parcialmente a via. O Corpo de Bombeiros informou que viaturas da polícia foram acionadas e que a guarnição realizou os trabalhos de corte para retirar a árvore. A avenida já foi liberada.

Relembre caso recente

Uma árvore caiu e atingiu um automóvel na Rua da Bahia, no cruzamento com a Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no início da noite dessa terça-feira (20/2). O automóvel, modelo HB20 de 2018, ficou destruído.

O motorista estacionou o veículo em frente a uma agência bancária por volta das 18h50. Segundo testemunhas, a árvore caiu dois minutos depois de o condutor ter deixado o carro e, por pouco, não atingiu um motociclista.

Acionado, o Corpo de Bombeiros removeu o tronco e os galhos, liberando o trânsito. A BHTrans também esteve no local.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata