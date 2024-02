Uma árvore caiu e atingiu um automóvel na Rua da Bahia, no cruzamento com a Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no início da noite desta terça-feira (20/2). O automóvel, modelo HB20 de 2018, ficou destruído.



Em conversa com o Estado de Minas, o piloto de aeronaves Jean Guilherme do Carmo, de 36 anos, disse que estacionou o veículo em frente a uma agência bancária por volta das 18h50.

“Fui para uma escola onde sou professor no curso de piloto. Já na sala de aula, depois de uns 10 minutos, cheguei à janela, porque não lembrava se havia trancado o carro, e vi a árvore caída sobre o veículo”, diz Jean, que, então, voltou ao ponto onde havia estacionado.



Segundo conta, algumas pessoas presenciaram o incidente. “Falaram para mim que a árvore caiu cerca de dois minutos após eu sair, e, por pouco, ela não acertou um motociclista que passava na hora”, acrescenta.

Apesar do susto, Jean Guilherme tem seguro e acionou o serviço. "O pior é que não estava nem ventando, embora estivesse chovendo um pouco, e a árvore era puro 'cupim'."



Acionado, o Corpo de Bombeiros removeu o tronco e os galhos, liberando o trânsito. A BHTrans também esteve no local.



Chuvas

A Região Centro-Sul da capital registrou uma forte chuva nesta terça-feira (20/2). De acordo com a Defesa Civil, a precipitação oscilou entre 2,6 e 5 mm durante 5 minutos na região.



A temperatura mínima pela manhã foi de 17°C. À tarde, a máxima foi de 29°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60%.