Foto foi tirada quando motorista passava em frente à PRF na BR-040, em Paracatu, no Noroeste do estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta terça-feira (20/2) que uma mulher receberá multa de R$ 2.934,70 e terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses depois de publicar uma foto em rede social “bebendo e dirigindo”. No momento do registro da imagem, feito na tarde do último domingo (18/2), a motorista passava em frente ao posto da PRF na BR-040, em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais.

O valor da multa pode ser aplicado em dobro e chegar a R$ 5.869,40, se a condutora for flagrada cometendo essa infração mais de uma vez dentro de um período de 12 meses, pontua a instituição policial.

Inspetor da PRF, Aristides Amaral Junior explicou à reportagem que, durante a abordagem na rodovia, a mulher se recusou a realizar o teste do bafômetro. “Então, aplicamos a multa pela recusa, sendo seu valor o mesmo aplicado para quem é flagrado ao soprar o etilômetro”, disse.

“Estudos apontam que o condutor, quando ingere bebida alcoólica, perde a capacidade de realizar diversas funções ao mesmo tempo, tendo redução do nível da concentração, diminuição dos reflexos, aumento da sonolência e dificuldade de compreender informações sensoriais, colocando em risco a sua vida e a de famílias que estão na estrada”, alertou a PRF em comunicado.