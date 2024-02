Fortes chuvas foram registradas em Belo Horizonte nesta terça-feira (20/2). De acordo com a Defesa Civil da capital, a precipitação na Região Centro-Sul marcou entre 2,6 e 5 mm durante 5 minutos. As regionais Oeste, Pampulha, Venda Nova e Barreiro tiveram pancadas leves de chuva.

A capital mineira ainda pode ter pancadas ocasionais ao fim do dia. A previsão da Defesa Civil indica também tempo instável com ocorrência de chuva fraca a moderada.



A temperatura mínima pela manhã foi de 17°C. À tarde, a máxima foi de 29°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60%.

Em Minas Gerais, a terça-feira segue com tempo instável. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a persistência do fluxo de umidade entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste mantém as condições favoráveis para o tempo instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva em todo o estado, e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta terça, um alerta de risco para queda de granizo para 239 municípios de Minas Gerais, válido até as 10h de quarta-feira (21/2).

