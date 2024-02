Venda Nova é a regional de Belo Horizonte que mais teve casos de dengue em BH em 2024 até o momento. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o local registrou 4.229 casos confirmados e suspeitos da doença causada pelo Aedes aegypti. Em seguida, está o Barreiro, com 3.772 notificações. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (20/2) no boletim "Balanço da Dengue e outras Arboviroses".

Nos seis dias entre os dias 14 e 20 de fevereiro, o aumento dos registros em Venda Nova foi de 43% – de 2.957 para 4.229. Com isso, a regional ultrapassou o Barreiro, que tinha 3.050 na última quarta (14/2) e chegou a 3.772 nesta terça, uma alta de 23,6%.

Nas duas regiões está prevista a instalação de hospitais temporários com atendimento exclusivo para pacientes com sintomas de doenças arboviroses, assim como na Região Centro-Sul, área com o quarto maior registro de casos confirmados (576). Os endereços ainda não foram divulgados.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges, os números devem aumentar ainda mais nas próximas semanas. “Verificamos que essa previsão (de alto número de casos) se concretizou e a gente deve enfrentar, nas duas próximas semanas, uma pressão por atendimento muito forte no nosso serviço de saúde” disse ele.

Até o momento em BH, foram registrados 4.786 casos confirmados e 5 óbitos pela doença; 18.528 casos aguardam resultados de exames e avaliações epidemiológicas.

Em Minas



No Estado, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), foram confirmados 80 mil casos de dengue e 20 óbitos.

O Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, informou na última sexta-feira (16/2) que o estado terá vacinação contra dengue nas escolas. “A vacinação dentro das escolas faz parte da nossa política. Obviamente, quem vai vacinar é o município, mas estamos juntos nessa ação. Ainda há o incentivo para que essas crianças estejam nas escolas, e o público é de estudantes, então, é uma estratégia fundamental e as nossas orientações são exatamente essas. Faremos isso o mais próximo possível do recebimento da vacina em Minas Gerais, previsto para março”, afirmou o Baccheretti.

