Minas Gerais terá campanha de vacinação contra a dengue nas escolas, de acordo com o Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. As primeiras doses da Qdenga a serem recebidas pelo estado serão destinadas a crianças de dez a 11 anos nos 22 municípios mais impactados pela doença – já previstos no cronograma de vacinação estabelecido pelo Ministério da Saúde.

“A vacinação dentro das escolas faz parte da nossa política. Obviamente, quem vai vacinar é o município, mas estamos juntos nessa ação. Ainda há o incentivo para que essas crianças estejam nas escolas, e o público é de estudantes, então, é uma estratégia fundamental e as nossas orientações são exatamente essas. Faremos isso o mais próximo possível do recebimento da vacina em Minas Gerais, previsto para março”, declarou Baccheretti em coletiva nesta sexta-feira (16/2).

Ainda de acordo com o secretário, 2024 será o período com maior incidência de dengue na história de Minas Gerais, apesar de ser, proporcionalmente, o ano com menos mortes. Até esta sexta, foram registrados 194.801 casos prováveis de dengue, sendo 67.592 confirmados. A previsão é de que o número de casos ultrapasse os 600 mil no estado – recorde batido em 2016.



Conforme o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), até o momento foram confirmadas 18 mortes e outras 105 estão sendo investigadas. Em Minas Gerais, também foram registrados 15.727 casos de chikungunya confirmados e uma morte. Outros 23.628 casos suspeitos e 16 óbitos estão sendo investigados. Também há um caso confirmado de zika e outros 22 em investigação.



Zema comemorou retirada da obrigatoriedade da vacina

Na primeira semana de fevereiro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou que a vacinação não seria mais obrigatória para a matrícula de crianças e adolescentes em escolas da rede estadual. Nas suas redes sociais, o chefe do Executivo estadual apareceu comemorando o fim da exigência do comprovante de vacina no ato da matrícula.

“Aqui em Minas, todo aluno, independentemente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas”, afirmou o governador.

Por conta do anúncio, a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT-MG) acionou a Justiça. “Vergonha que o governo Zema nos fez passar ao fazer uma campanha contra a vacinação”, disse em vídeo postado nas redes sociais. “Já provoquei o Ministério Público e a Defensoria Pública porque precisam tomar providências. Não pode o chefe do Executivo estadual emitir posicionamento que tem repercussão negativa na campanha de vacinação no estado", complementou ela.