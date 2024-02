Dois homens foram presos com cerca de 100 kg de maconha, em Uberlândia. Eles levariam a droga da cidade do Triângulo Mineiro para Goiânia (GO), mas foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda na rodovia BR-365, na saída do local de origem da droga.



O carro em que estavam os dois detidos, de 28 e 61 anos, aconteceu durante uma fiscalização de rotina da PRF. Ainda que a droga estivesse escondida em sacos no porta-malas do veículo usado para o transporte, o forte cheiro da maconha chamou a atenção da polícia.

Ambos os ocupantes também não souberem informar de maneira correta de onde vinham e para onde iam. Pressionados, logo confessaram que receberiam dinheiro para levarem a maconha até a capital goiana.

Eles são moradores de Goiânia e o motorista contou que receberia R$ 3 mil para fazer o transporte da droga, enquanto o passageiro ganharia R$ 500 para acompanhar a viagem.



Eles não deram informações sobre a origem da maconha nem a respeito da contratação.



Os presos e a droga foram levados para delegacia de plantão da Polícia Civil em Uberlândia.