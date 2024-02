Imagem do acidente antes da chegada do Corpo de Bombeiros

Um acidente entre um ônibus e um caminhão na Via Expressa de Contagem deixou um homem ferido nesta sexta-feira (16/2). A colisão ocorreu no início da tarde, na Avenida Helena de Vasconcelos Costa, no Bairro Cincão, sentido BR-040.

O motorista do caminhão ficou preso pelas pernas às ferragens depois da batida, mas foi retirado da cabine consciente e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Polícia Militar foram acionados. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.

O trânsito da Via Expressa se encontra com fluxo intenso até a produção desta matéria.