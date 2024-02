Vitimas do acidente com a van da Secretaria de Saúde de Janaúba. Da esquerda para direita, Elizete Madalena de Jesus Vasconcelos, Maria Hozelina Rodrigues dos Santos, Marcone Cleber Silva Oliveira.

Foram iniciados em Janaúba, no Norte de Minas, na tarde desta sexta-feira (16/2), os velórios dos corpos das três pessoas que morreram na batida entre uma van e um caminhão, na noite de quinta-feira (15/2), na BR-251, na mesma região. Nove pessoas ficaram feridas no acidente. A van, que pertence à prefeitura de Janaúba, transportava pacientes submetidos ao tratamento de câncer em Montes Claros, cidade-polo do Norte do estado.

O prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes (PSD), decretou luto oficial por três dias no município e divulgou nota de pesar da prefeitura devido à tragédia. Em entrevista ao Estado de Minas, nesta sexta-feira, o prefeito fez um apelo aos governantes para a duplicação da BR-251. Ele também cobrou a recuperação da MGC-122, que liga Janaúba à BR-251, que está em condições precárias.

“Infelizmente, temos que aproveitar esse momento de dor e tristeza para cobrar das autoridades a melhoria das condições das estradas".

O chefe do executivo disse que devido aos buracos na MGC-122, o carro funerário que fez o traslado dos corpos dos mortos no acidente para Janaúba teve dois pneus furados durante o deslocamento.

Morreram no acidente o motorista da van, Marcone Cleber Silva Oliveira, de 51 anos, e as passageiras Elizete Madalena de Jesus Vasconcelos, de 50 anos, e Maria Hozelina Rodrigues dos Santos, de 64.

O velório do motorista Marcone Cleber acontece no Memorial da Funerária Carvalho. Maria Hozelina Rodrigues dos Santos é velada no Memorial Bom Pastor e de Elizete Madalena de Jesus Vasconcelos na casa da família, no Bairro do Barbosa, a partir das 15 horas.

Os sepultamentos das três vítimas serão realizados neste sábado (17/2), no Cemitério Campo da Paz, em Janaúba.

Nota do prefeito



Por meio de nota, o prefeito da cidade de Janaúba, José Aparecido Mendes, destacou que a BR-251, onde ocorreu o acidente, é de responsabilidade do Governo Federal, e deveria ter sido duplicada há "mais de 30 anos". "Sempre este imbróglio, entra governo e sai governo, assim como a MGC-122 de responsabilidade do Governo de Minas, em 43 anos de uso, nunca foi feita manutenção. E o pior: recebendo a maioria do trânsito que vai para o Nordeste que desvia da morte na BR-251.", continua.

O prefeito ainda chama atenção para a rodovia MGC-122 que afirma estar "caótica". "Inclusive, depois de um longo trabalho de articulação, recebemos a notícia de que ela será recapeada em breve, mas infelizmente só o trecho de Janaúba a BR-251, ficando de Janaúba a Espinosa sem recapeamento.", destaca o texto.

Como foi o acidente

O acidente entre a carreta e o veículo da Secretaria de Saúde de Janaúba ocorreu na BR 251, próximo à saída de Montes Claros para Francisco Sá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia no sentido Francisco Sá/ Montes Claros quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo ficou em “L” na pista. A van, que viajava no sentido contrário, bateu na quina da carreta e tombou na pista.