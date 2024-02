Novas pistas sobre a fuga no RN são encontradas

As equipes de busca pelos dois detentos que fugiram da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, encontraram novas pistas na madrugada desta sexta-feira (16/2).

Uma pegada, uma blusa e uma corda foram encontradas no meio do mato, na zona rural de Mossoró. Os investigadores acreditam que Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento estejam a cerca de 15 quilômetros do presídio.

Uma casa chegou a ser invadida, onde houve furto de roupas e comidas. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o ocorrido pode estar relacionado com os fugitivos, que podem estar tentando sobreviver na área de mata.

As buscas pelos dois presos contam com mais de 300 agentes de segurança, além do uso de três helicópteros e drones. Desde quarta-feira (14/2), os governos federal e estadual trabalham para recapturar Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. Os fugitivos são ligados a uma facção criminosa do Rio de Janeiro.

A Secretaria Nacional de Políticas Penais criou um gabinete de crise com representantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da segurança estadual do Rio Grande do Norte.

A Interpol, que conta com 100 agentes federais trabalhando no caso, já inseriu o nome dos fugitivos na lista vermelha, que é um pedido às autoridades em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa pendente de extradição, entrega ou ação legal semelhante.