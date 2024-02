Portaria do Parque das Mangabeiras, na Praca Cidade do Porto (Rua Trifana com Avenida Bandeirantes), na Serra. O local encontra-se fechado.

Há pelo menos três anos, os moradores do Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, estão mais distantes do Parque das Mangabeiras, um dos maiores redutos ecológicos da capital mineira. A portaria mais próxima à população do bairro vizinho ao parque, localizada na Praça Cidade do Porto, foi fechada durante a pandemia (de COVID 19) e ainda não foi reaberta. Desde então, a entrada a pé só é permitida pela portaria na Avenida José do Patrocínio Pontes, localizada a quase 3 quilômetros da praça, ou com a utilização de ônibus interno na portaria da Rua Caraça o que, segundo os moradores, dificulta o acesso ao Parque.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a portaria da Praça Cidade do Porto foi fechada para ações de recuperação de áreas, melhorias nas estruturas e incremento da segurança para os visitantes durante a pandemia. No entanto, os moradores discordam e afirmam que o local está fechado desde 2017, quando houve um aumento no número de casos de febre amarela no estado.

“Fecharam com esse surto da febre amarela, aí em 2020 continuou fechado por causa da COVID enfim, se tornou normal. Tinha um porteiro que ficava lá, hoje está fechado com o mato tomando conta”, afirma Andrea Renna, moradora da Rua Capivari, próximo à praça.

Segundo ela, a portaria era amplamente utilizada pelos moradores, e o fechamento dificultou o acesso ao Parque das Mangabeiras. “Era o acesso que a gente sempre usou para entrar dentro do parque, para fazer caminhada no dia a dia, eu sempre via vizinhos. As outras entradas dependem de veículo, o que dificulta. A gente tem um parque no bairro e não utiliza por falta de acesso”, afirma.

“Existem várias pesquisas hoje onde os médicos recomendam o contato com a natureza e estamos na direção contrária. A gente tem uma mata maravilhosa e não usa. Eu estou a dois quarteirões do parque e não utilizo mais por causa do acesso. A entrada da Praça do Porto, além de ser próxima, possibilita entrar a pé, então em vez de caminhar no meio dos carros a gente poderia estar caminhando na natureza”, complementa.

Impacto na vizinhança

Não são apenas os moradores do Serra que se sentem prejudicados pela portaria fechada. A vizinhança do Bairro Mangabeiras também é impactada pela proibição do acesso através da Praça Cidade do Porto, localizada na Avenida Bandeirantes. “A outra única entrada direta para o Parque das Mangabeiras é na Avenida José Patrocínio Pontes. Em dias normais, não há incômodo, mas quando acontece eventos acaba impactando bastante o trânsito”, afirma Leonardo Magalhães, presidente da Associação de Moradores do Bairro Mangabeiras.

Segundo o empresário, além do tráfego intenso prejudicar os moradores, uma das principais preocupações é a obstrução da entrada do hospital que fica na região, impedindo a passagem de ambulâncias. “Essa entrada (da Praça Cidade do Porto) era a mais bacana que também. Alguns moradores gostavam de passar por ela fazendo caminhada por meio da mata. Nesse sentido, é ruim principalmente para os moradores do Serra, e das comunidades no entorno, que tem o acesso, que poderia ser mais fácil, dificultado”, finaliza.

O que diz a Prefeitura?



A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), confirma que o acesso ao Parque das Mangabeiras pode ser feito por duas portarias: pela Portaria Sul (Avenida José do Patrocínio Pontes) e pela Portaria Caraça (Rua Caraça, 900), da qual, inclusive, parte o ônibus interno, gratuito, para deslocamento dos visitantes até as áreas de visitação

De acordo com a FPMZB o atendimento do ônibus é feito por demanda. Sempre que os visitantes chegam à portaria, o ônibus é deslocado para realizar o atendimento. O tempo máximo de espera é de 20 minutos, a depender do fluxo de visitantes do dia. O atendimento é feito das 8h30 às 17h, com intervalo para almoço das 11h45 às 13h.

“Portanto, os acessos permanecem pela portaria Sul a pé, em veículo de passeio e através das linhas 4103 (terça a domingo), 62 e 3052 (domingos e feriados) e pela Portaria Caraça, com a utilização de ônibus interno. A FPMZB já vem planejando a abertura de novas portarias.”, afirma através de nota.

Ainda segundo o órgão, o acesso permanece fechado para ações de recuperação de áreas, melhorias nas estruturas e incremento da segurança para os visitantes. Não há previsão para reabertura da entrada pela Praça Cidade do Porto e nem para a abertura de novas portarias.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa