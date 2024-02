Em menos de uma semana, dois apostadores da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, faturaram mais de R$ 2 milhões nas loterias da Caixa. Em ambos os casos, as apostas vencedoras foram simples e custaram o mínimo de cada modalidade. O maior dos prêmios já foi retirado.



Nesta segunda-feira (19/2), um dos sortudos acertou todos os 15 números da Lotofácil e faturou R$ 838.144,54. O sorteio do concurso 3.032 foi realizado pela Caixa Econômica Federal. Ele e um segundo vencedor dividiram o prêmio de quase R$ 1,7 milhão, acertando as dezenas 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24.

No dia 14 de fevereiro, outro uberlandense faturou sozinho R$ 1,3 milhão no concurso 1.097 da Loteca. A aposta vencedora acertou os resultados dos 14 jogos.

A Loteca é um jogo da Caixa que mistura o futebol e no qual é preciso marcar o palpite para cada um dos 14 jogos do concurso, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). Os clubes participantes estão impressos nos bilhetes emitidos pelo terminal.