O homem que atropelou 35 pessoas em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais, em um bloco de carnaval no último dia 9 de fevereiro, foi indiciado pelos crimes de embriaguez ao volante e homicídio duplamente qualificado, segundo a Polícia Civil do estado.

O investigado foi preso em flagrante depois de ter sido atendido em um hospital do município. Ele foi encaminhado ao sistema prisional na última quinta-feira (15/2), onde ficou à disposição da Justiça.

Uma das vítimas, um homem de 51 anos que estava internado em estado grave desde o acidente, morreu no domingo (18/2). A prefeitura do município publicou uma nota lamentando o ocorrido.

“Expressamos nossas sinceras condolências à família e amigos de Edmir Nunes Gomes, unindo-nos em solidariedade pela perda irreparável. Que possam encontrar conforto e força para superar este momento tão difícil”, disse a administração municipal.

De acordo com a Polícia Civil, 34 pessoas foram atingidas. Entre elas, homens e mulheres com idades entre 12 e 59 anos que estavam seguindo um bloco na parte de trás do cortejo.