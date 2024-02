O balanço dos números da dengue e outras arboviroses em Belo Horizonte foi divulgado nesta terça-feira (20) pela Secretaria Municipal de Saúde. Os casos de dengue na capital subiram 28,72% em apenas quatro dias, saltando de 3.718 para 4.786 casos em 2024, com cinco mortes.



A capital mineira já está em situação de emergência desde sábado (17). Os números ainda mostram que há 18.528 casos notificados pendentes de resultados de exames laboratoriais e avaliações epidemiológicas. Foram investigados e descartados 3.259 casos.

O prefeito Fuad Noman, por meio do Diário Oficial do Município (DOM), decretou situação de emergência em saúde pública na capital mineira devido ao número de casos de dengue, chikungunya e zika na cidade no sábado (17).

A decisão levou em conta que BH atingiu uma incidência média superior a 300 casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes, caracterizando um estado de epidemia estabelecida, segundo os parâmetros do Ministério da Saúde.

Chikungunya e Zika

Neste ano foram confirmados ainda 311 casos de chikungunya em residentes de Belo Horizonte, sem mortes. Há 396 casos notificados pendentes de resultados.

No dia 16, os casos de chikungunya eram de 259, como a dengue também houve aumento, mas de 20%.

Em relação a zika, não há registro de casos na capital.