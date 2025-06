MG: acidente de carro com sete jovens mata quatro

O município de Conquista (MG), na Região do Triângulo, amanheceu nesta segunda-feira (2/6) em luto. Isto porque um acidente envolvendo um carro com sete ocupantes jovens, com idades entre 13 e 19 anos, matou quatro e deixou outros três feridos na noite de domingo (1º).

Segundo o Sargento Castro, do Pelotão do Corpo de Bombeiros em Sacramento, os jovens saíam de um local de lazer, conhecido como “Cristo”, e desciam a Avenida Alameda Ítalo Guardieiro em direção ao centro da cidade quando, por volta de 23h, o motorista perdeu o controle da direção.

O carro, de modelo Fiat Gol, bateu em uma árvore e teve a parte superior esmagada.

Conforme registros dos bombeiros, três ocupantes, sendo dois com idade aproximada de 16 anos e uma jovem de 18, foram encontrados mortos dentro do veículo. Os outros quatro apresentavam sinais vitais.

Três delas foram socorridas por ambulâncias da Prefeitura de Conquista e uma quarta vítima foi encaminhada consciente para atendimento médico, no município de Conquista, pela equipe dos bombeiros e Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), com escoriações nos membros superiores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na sequência, os quatro foram levados para atendimento médico em Uberaba. Um dos jovens atendidos, de 19 anos, morreu no Hospital Escola de Uberaba.

Nas redes sociais, moradores da região se compadecem com as perdas. "Conquista está de luto", escreveu uma moradora. "Me solidarizo com as famílias e amigos das vítimas, desejando força e consolo neste momento de imensa dor. Que Deus conforte a todos", escreveu outra.