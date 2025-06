Motoristas invadem a contramão e provocam caos em rua de BH

Moradores do Bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, enfrentam dias de muita confusão no trânsito. Isso porque motoristas que passam pela Rua Ajair de Almeida Costa desrespeitam completamente a sinalização e trafegam na contramão da via, tumultuando o fluxo de veículos do local. O caos é maior durante os fins de semana, o que aumenta a possibilidade de acidentes.

O aposentado Geraldo Costa, que vive na região há mais de 30 anos, diz que o trânsito foi alterado no local há cerca de duas semanas. “Parte da Rua Ajair de Almeida Costa passou a ser de mão única, o que foi ótimo para nós, porque antes era uma grande bagunça. O problema é que os motoristas não estão respeitando a mudança. O que era para ser a solução, passou a ser um novo problema”.

Após anos de muita reclamação, os moradores conseguiram que a prefeitura alterasse o trânsito da Rua Ajair de Almeida Costa. A via, que é residencial, sofre impactos com o grande fluxo de automóveis e passou a funcionar como uma avenida. “Quem mora aqui vê que o tráfego é totalmente desproporcional. As outras ruas do bairro são ‘mortas’, quase não passa carro. Enquanto a Ajair de Almeida Costa parece a ‘Afonso Pena’. Foi ótima a mudança para mão única, mas é preciso ter fiscalização”, ressalta o vendedor Julio Costa, outro morador local.

A prefeitura sinalizou a mudança no trânsito com duas faixas, mas elas são totalmente ignoradas pelos motoristas. Nesse sábado, a reportagem do Estado de Minas esteve no local e flagrou dezenas de veículos trafegando na contramão. Joaquim Lopes, que tem casa no local, pede urgência das autoridades. “Meu filho abriu um protocolo no site da prefeitura, mas eles demoram demais a responder. Não sei se vai adiantar. É preciso fiscalizar e multar os motoristas que estão desrespeitando. São muitos. Vai acontecer um acidente aqui a qualquer momento”, afirma.

É consenso entre os moradores que a mudança do trânsito para mão única é importante e benéfica para quem vive no local. De acordo com eles, a rua é muito barulhenta e tumultuada. Se não houver fiscalização, porém, as coisas vão ficar piores do que antes. “Na verdade, já ficou pior. Antes a rua era uma bagunça, mas pelo menos não havia desrespeito no trânsito. Agora continua bagunçado, mas com os motoristas desrespeitando a sinalização e andando na contramão. Ontem uma criança quase foi atropelada aqui. O pedestre fica desorientado”, explica o pedreiro Renato Couto.

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte informou que:

“A BHTRANS esclarece que toda mudança de circulação tem um período de adaptação dos motoristas e da comunidade que reside próxima a via. Ainda que sinalizada, alguns motoristas pelo hábito de trafegarem na região, erram e acessam a via de forma irregular. Gradativamente, o comportamento dos motoristas vai se habituando à nova circulação e utilizando as vias próximas para acessarem seus destinos.

Sempre que há uma mudança de circulação, agentes monitoram e orientam os motoristas ao longo das semanas para verificar a eficácia e a necessidade de ajustes. Será realizado um reforço nesse monitoramento para verificar a solicitação dos moradores.’