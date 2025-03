BH: homem morre um mês após ser espancado em Venda Nova

Três homens, de 34, 39 e 44 anos foram presos nesta sexta-feira (21/3) suspeitos de matar outro, de 29, no Bairro Lagoa, na Região de Venda Nova, em BH. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crime aconteceu no dia 16 de fevereiro. Os três agrediram brutalmente a vítima, que chegou a ser hospitalizada, mas faleceu no último domingo (16/3), um mês depois do crime.

Na data do homicídio, os três suspeitos, que eram amigos, estavam bebendo e fazendo uso de drogas em frente a casa de um deles, quando acusaram a vítima de ter roubado a bicicleta de um dos autores.

Os amigos iniciaram a agressão com chutes e pontapés. De acordo com a PCMG, em determinado momento, um dos autores teria acertado a cabeça da vítima com um pedaço de madeira.

Após o golpe, o homem teria desmaiado, e os três suspeitos, pensando tê-lo matado na hora, fugiram do local.

De acordo com a polícia, o homem chegou a ficar na casa de uma tia depois do ocorrido, mas teve de permanecer internado por cerca de um mês.

