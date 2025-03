A partir desta sexta-feira (21/3), mineiros de todo o estado passam a ter acesso ao "Emergência MG", que permite acionar as Forças de Segurança - Polícia Militar (PMMG), Polícia Civil (PCMG) e Corpo de Bombeiros (CBMMG) - além de enviar fotos, vídeos e a localização. O serviço está disponível em app, site e no Telegram. O governador do estado, Romeu Zema (Novo) fez o anúncio em entrevista coletiva em Ipatinga, no Vale do Aço, onde também foi apresentada a nova sede da PC no município.

São três formas de acesso: pelo site, aplicativo do Governo de Minas (MG App) e pelo Telegram (buscando na lupa de busca por "Emergência MG"). Em um primeiro momento, o sistema foi lançado em Lagoa Santa, Região Metropolitana de BH.

"Estamos expandindo o Emergência MG para os 853 municípios, o que é de fundamental importância para oferecermos mais um canal para quem precisa entrar em contato com a segurança pública. É um grande avanço", afirmou Zema.

Além do chat virtual, o Emergência MG pode ser utilizado por pessoas surdas. Outra novidade é que a interface permite o compartilhamento de localização, o envio de fotos e a realização de videochamadas para relatar as situações de emergência, com segurança.

Apesar de ter sido ampliado pela alta demanda nos acionamentos das Forças de Segurança pelo telefone, é importante ressaltar que a plataforma não substitui os números 190 (PM), 197 (PC) e 193 (CBMMG).

Confira o vídeo com as instruções:

Nova sede do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga

Além do anúncio da extensão da plataforma Emergência MG, Romeu Zema e a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Letícia Gamboge, participaram da inauguração da nova sede do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga, Região Vale do Aço, nesta sexta-feira (19/3). A cerimônia marcou a entrega de um espaço mais moderno e estruturado para atender a população e fortalecer a segurança pública na região.

Localizada no Bairro Cariru, a nova unidade substitui a antiga sede, que funcionava em um espaço menor no Bairro Iguaçu. O departamento será responsável por atender 97 municípios e 27 comarcas, abrangendo mais de 1,8 milhão de pessoas. A mudança garante melhores condições de trabalho para os policiais e aprimora a qualidade do atendimento.

O governador disse que a inauguração faz parte de um conjunto de investimentos na Polícia Civil, que já resultou na entrega de mais de 130 novas delegacias em Minas Gerais. Segundo ele, essas melhorias são essenciais para proporcionar uma infraestrutura adequada às forças de segurança.

A nova sede, alugada e mantida pela PC, recebeu um investimento de R$ 60 mil do setor privado para reformas e aprimoramentos. Entre as melhorias, foram implementados sistemas de segurança e climatização, tornando o ambiente mais adequado para atividades investigativas e atendimento ao público. Gamboge ressaltou a importância da ampliação, afirmando que o antigo espaço era limitado para a demanda da região.

O 12º Departamento coordena seis delegacias regionais em Ipatinga; Caratinga, Região Rio Doce; Itabira, João Monlevade, Região Central; Ponte Nova e Manhuaçu, Região da Mata, fortalecendo a atuação na investigação criminal e no combate ao crime no Vale do Aço e regiões próximas.

