Homem é preso depois de ser baleado em troca de tiros com a PM

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Encontra-se internado no Hospital Odilon Behrens, na Região Noroeste de Belo Horizonte, um homem, de 27 anos, que tentou fugir de uma perseguição policial trocando tiros com os agentes. Ele foi atingido com seis tiros, sendo quatro de pistola e dois de fuzil.

A troca de tiros ocorreu em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de quinta-feira (20/3). Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a corporação foi acionada por chamados feito por moradores do Bairro Chácaras Del Rey, que informaram que um Palio estava circulando no bairro, e o motorista exibia um revólver.

Acionados para o local, os policiais localizaram o veículo e teve início uma perseguição. No bairro Dona Inhazinha, o veículo foi avistado e teve início foi dada ordem de parada ao motorista, que não obedeceu.

Na fuga, o homem acabou batendo o Pálio em um poste, quando tentou dar um cavalo de pau. Mesmo com o carro muito destruído, mas ainda com o motor funcionando, o homem tentou continuar a fuga, jogando o carro contra os policiais, que atiraram para se defender.

Ferido, o homem parou o veículo e acabou preso. Foi levado, primeiro, para a UPA São Benedito e de lá, transferido para o Odilon Behrens. O homem tem uma longa ficha criminal, com prisões por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.