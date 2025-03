Suspeito de assalto morre em perseguição policial na Grande BH

Um homem, de 34 anos, morreu e outro, de 18, ficou ferido em uma perseguição policial no bairro Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (11/3).

BR-381: acidente entre ônibus e caminhão deixa trânsito lento na Grande BH

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que um Ford Fiesta havia sido roubado por dois suspeitos armados e o veículo estava trafegando na Via Expressa.

Com as características do carro, a polícia montou uma operação para cercar os suspeitos e bloqueou a via. Os militares deram ordem para que os dois desembarcassem e se rendessem, mas a dupla ignorou e o condutor do carro atirou.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem que ia no banco do passageiro saiu do carro, foi em direção ao passeio e apontou uma pistola contra a PM. A polícia revidou os disparos, conseguiu se aproximar do veículo e render a dupla.

Os dois foram levados para o Hospital Municipal de Contagem, onde o homem que conduzia o veículo roubado morreu, durante o atendimento. O comparsa dele foi atendido e liberado.

O dono do carro roubado relatou à polícia que estava dentro do veículo, em frente a uma loja, quando a dupla armada apareceu, anunciou o assalto e mandou que ele desembarcasse. A vítima ainda afirmou que, inicialmente, achou que era brincadeira, mas que a dupla apontou a arma para ela e disse que iria matá-la. Além do carro, os suspeitos levaram aparelhos celulares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As armas usadas pela dupla foram apreendidas e mostradas para o dono do carro, que as reconheceu. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.