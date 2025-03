Operação contra crime organizado mira facção na Grande BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Dezoito pessoas foram presas durante operação contra o crime organizado em Lagoa Santa e Serra do Cipó, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (11/3). As detenções aconteceram durante operação ostensiva do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Polícia Militar (PMMG). Entre os indivíduos encontrados estão líderes e membros do alto escalão de organizações ramificadas de uma facção sediada na Região Nordeste do país.

Conforme a PM, os suspeitos possuem envolvimento em crimes de tráfico de drogas e homicídio. Além dos mandados de prisão foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão. Ao longo da operação, ainda foram apreendidos 1.354 pinos de cocaína, 1.875 pedras de crack, sete pedras brutas de crack, duas barras e meia de maconha, uma pedra bruta de cocaína, uma pistola e 24 munições de calibre 380, além de dinheiro em espécie e telefones celulares.

A ação é fruto de investigações que identificaram os integrantes da organização criminosa, a estrutura hierárquica do grupo, a forma como agiam e seus vínculos com uma facção criminosa sediada na Região Nordeste do país.

De acordo com o MPMG, parte dos mandados de prisão preventiva foram cumpridos dentro de unidades prisionais do estado. Isso porque alguns integrantes da organização, alvo da operação, continuaram gerenciando o tráfico de drogas de dentro de presídios.

Os trabalhos são coordenados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com atuação da 1ª Promotoria de Justiça de Lagoa Santa, 3ª e 8ª Companhias de Polícia Militar e Polícia Penal. A operação empregou cem policiais militares, um promotor de Justiça, diversas viaturas e uma aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).