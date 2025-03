Homem envia flores e Pix com mensagem amorosa para ex e é preso

Um homem de 26 anos achou que a ocasião do Dia da Mulher era uma ótima oportunidade para desrespeitar a medida protetiva que a ex-namorada tem contra ele. O rapaz enviou flores e um Pix de R$ 10 para a mulher, fazendo juras de amor. O desrespeito resultou na prisão dele, em Patos de Minas, nessa segunda-feira (10/3).



A vítima denunciou o ex para a Polícia Militar porque mesmo tendo bloqueado-o nas redes sociais e em aplicativo de mensagens, ele continuou a enviar recados por meio de Pix.



Nessa segunda-feira, ele mandou R$ 10 para a mulher e a seguinte mensagem: "Feliz Dia das Mulheres atrasado. Enviei um presente pra você e sua mãe. Sua mãe recebeu, eles não encontraram você. Pedi para deixar com ela. Te amo".



No fim de semana, o homem teria mandao flores e um cartão para sua ex sogra. A polícia também identificou outras transações bancárias com mensagens em dias anteriores.

O homem foi preso em casa. A medida o proibia de qualquer contato com a ex-namorada, inclusive por meio de mensagens. O objetivo é evitar qualquer tipo de coação.