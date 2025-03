Jovem atropelado por caminhão de lixo morre após 21 dias em UTIs

Após 21 dias lutando pela vida em duas unidades de Terapia Intensiva (UTIs), um jovem, de 21 anos, atropelado por caminhão de lixo em 18 de fevereiro deste ano em uma rua de Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, morreu na madrugada dessa terça-feira (11/3) no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). O caminhão passou com as rodas por cima da vítima.

A reportagem questionou o setor de Comunicação do HC-UFU sobre qual foi o horário e causa da morte de Vitor Manoel Batista, bem como se ele chegou a passar por cirurgia no hospital e desde quando ele estava internado em UTI do hospital, mas ainda não obteve resposta.





Vitor estaria distraído

Conforme relatos de testemunhas à PM, no momento em que Vitor foi atropelado, ele usava fones de ouvido, digitava no celular e estaria distraído.

O motorista do caminhão só teria percebido que atropelou o jovem após ouvir gritos de moradores pedindo para que ele parasse.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao jovem que sofreu ferimentos nos membros inferiores, tórax e quadril. Devido à gravidade, ele foi encaminhado, primeiro, para a UTI da Santa Casa de Patrocínio.

Segundo a Polícia Militar (PM), o caminhão seguia pela Rua Professor Olímpio dos Santos, Bairro São Vicente, e quando o motorista virou à direita para acessar a Rua Francisco de Rua Paula Arantes não percebeu que Vitor Manoel Batista atravessava a via, supostamente pela faixa de pedestres.

Posicionamento da Prefeitura de Patrocínio

Por meio de nota, a Prefeitura de Patrocínio declarou que o motorista do caminhão prestou socorro imediato à vítima e o incidente foi prontamente comunicado às autoridades competentes.

Ainda segundo a nota, o prefeito esteve no hospital para acompanhar o estado de saúde da vítima e oferecer apoio à família. "De acordo com as informações apuradas, o jovem estava distraído com o celular, e olhou para o lado errado ao atravessar a via fora da faixa de pedestre. O motorista não conseguiu visualizar o pedestre a tempo e só parou após ser alertado por terceiros. O caminhão estava em boas condições de funcionamento, com manutenção em dia, e o motorista estava devidamente habilitado, com todos os exames médicos exigidos por lei".

A Prefeitura também disse que o acidente foi uma fatalidade e que todas as normas de segurança foram seguidas. "A investigação interna foi iniciada para apurar os fatos e a Prefeitura continuará oferecendo todo o apoio necessário à família da vítima", completou o Executivo municipal.