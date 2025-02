Vídeo: motociclista morre atropelado por ônibus em cidade mineira

Um motociclista morreu atropelado por um ônibus na tarde dessa terça-feira (25/2), por volta das 16h, em via pública de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A tragédia aconteceu na Avenida Leopoldino de Oliveira, ao lado da rotatória da Praça da Bíblia. Uma câmera de segurança registrou o momento do impacto.



Segundo relato do condutor do ônibus à Polícia Militar (PM), ele transitava pela faixa destinada a ônibus, quando percebeu que o sinal estava verde. No entanto, ele complementa que, ao cruzar a via, entrando na rotatória, foi surpreendido pela moto Honda Biz 125 branca. E diz que o motociclista não parou no semáforo vermelho, destinado a ele.





Ainda conforme relato do motorista, ele tentou evitar o atropelamento, freando e desviando da vítima. Mas não conseguiu evitar o impacto, vindo a colidir transversalmente com a moto. Afirmou ainda desceu e se deparou com o motociclista e o veículo dele embaixo do ônibus. Neste momento, o motorista disse que, imediatamente, ligou para o Corpo de Bombeiros e o viço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Tanto o motorista quanto aproximadamente dez passageiros que estavam dentro do ônibus não sofreram nenhum ferimento.





A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu o tacógrafo e o chip da câmera, existentes no ônibus.

Também consta no registro da PM que, por se tratar de acidente de trânsito com morte, o condutor do ônibus foi conduzido até a Delegacia de Plantão para esclarecimentos.