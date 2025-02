Menina é internada com ferimentos graves; há suspeita de maus-tratos

Uma menina de dois anos foi internada em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, com graves ferimentos no braço esquerdo. Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PMMG), a criança chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Santa Luzia com o membro roxo, sem movimento e sinais aparentes de maus-tratos. Havia, inclusive, a possibilidade de amputação do braço.

A situação chamou a atenção dos enfermeiros da UPA, que transferiram a criança para o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus. O caso ocorreu na última quarta-feira (19/2). Na conversa com os policiais, a mãe relatou que havia deixado a filha com uma mulher que mora com ela. Ao retornar, foi informada de que a menina dormiu com vários elásticos no braço, o que teria causado a lesão. O namorado da cuidadora ainda teria jogado acetona no local para tentar retirar os elásticos.

De acordo com o B.O, a criança vivia em condições insalubres, com um quarto sem energia elétrica, cama sem lençóis e falta de alimentos na casa. A mãe da menina, que já cumpria prisão domiciliar por tráfico de drogas, foi detida novamente após a polícia encontrar barras de maconha no local.

A mulher que cuidava da criança também foi presa por fornecer um nome falso aos policiais e por ter um mandado de prisão em aberto. O caso segue sob investigação.

O EM não conseguiu confirmar o estado de saúde da criança.