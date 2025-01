Segundo os bombeiros, a idosa era mãe do condutor

Uma idosa, de 64 anos, e uma criança, de 5 anos, avó e neta, morreram em acidente de carro na BR-262, na altura do quilômetro 22, no município de Reduto, na Zona da Mata Mineira, na noite desse domingo (19/1).





Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a suspeita é que uma falha nos freios tenha feito com que o motorista perdesse o controle da direção e o veículo se chocasse contra um barranco na marginal, em trecho de descida, por volta das 20h10.





Uma mulher e outra criança tiveram ferimentos graves. Já o motorista, de 31 anos, estava com suspeita de fratura na mão direita e escoriações.





Segundo os bombeiros, o homem relatou que o carro era alugado e que a família fazia o percurso de Serra, no Espírito Santo, até João Monlevade, no Vale do Aço.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e realizou o transporte do motorista, mulher e criança ao Hospital César Leite, no município de Manhuaçu.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também realizaram assistência à ocorrência.