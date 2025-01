O número de cidades mineiras em situação de anormalidade em decorrência das chuvas cresce a cada dia. Até a manhã deste domingo (19/1), segundo boletim da Defesa Civil estadual, 95 municípios decretaram “situação de emergência” e um, Ipatinga, no Vale do Aço, decretou situação de calamidade pública.





O atual período chuvoso já supera os de 2022-2023 e 2020-2021, ambos com 22 mortes registradas em sete meses. A temporada de 2021/2022 contabilizou 30 mortes, enquanto a mais grave dos últimos anos foi a de 2019/2020, com 73 óbitos. Faltando ainda pouco mais de dois meses para o fim do período chuvoso 2024/2025, Minas Gerais já enfrenta um cenário crítico, com 26 mortes computadas até hoje.





A quantidade de pessoas que precisaram sair de casa e procurar abrigo com amigos ou parentes também já supera a do último período chuvoso. Ainda conforme o registro estadual, até a manhã de domingo os desalojados são 3.535. Enquanto no mesmo dia de 2024, eram 747.





As famílias que tiveram que encontrar abrigo em estruturas como ginásios e escolas também aumentaram quanto ao último ano. No período 2024-2025 já são 417 desabrigados, enquanto que no anterior, em 19 de janeiro, eram 108.





Só em Ipatinga, na madrugada de 13 de janeiro, dez pessoas morreram em decorrência de deslizamentos e desmoronamentos, e até a tarde desse sábado (18/1), 900 pessoas estavam desalojadas. Os dados foram divulgados pela administração municipal, que ainda apontou que 159 moradores estão em abrigos públicos.





Apesar de já passados seis dias da tragédia, a cidade ainda está em alerta. Ainda segundo o último boletim da Prefeitura de Ipatinga, restavam 99 áreas de risco e 337 imóveis ainda estão interditados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia