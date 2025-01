Em meio às fortes chuvas que atingem Minas Gerais, Ipatinga, na Região do Vale do Rio Doce, permanece em estado de alerta devido à possibilidade de novos deslizamentos de terra e enchentes nas áreas de risco identificadas pela Defesa Civil Estadual. Na noite desse domingo (12/1), os moradores receberam uma notificação de "alerta severo" emitida pelo órgão.

Semelhante ao sistema de alerta sonoro de Belo Horizonte, a notificação avisa as pessoas em áreas de risco por meio de mensagens enviadas diretamente aos seus celulares. Como medida de precaução, as áreas vulneráveis foram evacuadas. A reportagem solicitou à prefeitura informações detalhadas sobre as áreas de risco mapeadas na cidade e aguarda resposta.

Nas últimas 24 horas, o município enfrentou um dos mais intensos temporais do Estado, resultando em 10 mortes confirmadas até o momento. Na cidade vizinha, Santana do Paraíso, uma pessoa também morreu em um deslizamento de terra.





Maior chuva da história





A forte chuva que atingiu a cidade de Ipatinga na madrugada de domingo causou estragos em diversos pontos do município. As chuvas deixaram uma pessoa ferida e outra desaparecida, além de 150 pessoas desalojadas. Ainda, dos dez óbitos registrados no município, dois são de crianças.





Segundo o prefeito de Ipatinga Gustavo Nunes (PL), além do temporal de domingo, o fato de ter chovido há dias na cidade deixou a terra encharcada e potencializou os deslizamentos de terra. No Bairro Bethânia, que teve seis mortes, choveu 204 mm ao longo da madrugada.





Os outros bairros mais afetados foram Vagalume, Vila Celeste, Forquilha, Canaã, Bom Jardim, Esperança, Bom Retiro e Jardim Panorama. "Praticamente quase toda a cidade teve algum problema", detalhou o prefeito.

