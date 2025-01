Chegou a nove o número de mortos devido às fortes chuvas que atingiram Ipatinga, na Região do Vale do Aço, na madrugada deste domingo (12/1), provocando inundações e deslizamentos. O número foi confirmado em uma entrevista coletiva concedida pelo prefeito do município, Gustavo Nunes, junto de representantes das forças de segurança. A este número, soma-se uma morte que foi registrada em Santana do Paraíso, cidade que fica a menos de uma hora de Ipatinga.





Ainda, dos nove óbitos registrados em Ipatinga, dois são de crianças. As chuvas também deixaram uma pessoa ferida e outra desaparecida, além de 150 pessoas desalojadas.





Segundo o prefeito, além do temporal de ontem, o fato de ter chovido há dias na cidade deixou a terra encharcada e potencializou os deslizamentos de terra. No Bairro Bethânia, que teve seis mortes, choveu 204 mm ao longo da madrugada.





Os outros bairros mais afetados foram Vagalume, Vila Celeste, Forquilha, Canaã, Bom Jardim, Esperança, Bom Retiro e Jardim Panorama. "Praticamente quase toda a cidade teve algum problema", detalhou o prefeito.





Ainda segundo o prefeito, já na madrugada foi montada uma força-tarefa junto à Defesa Civil para prestar auxílio à população depois das fortes chuvas.

“A prioridade do momento é salvar vidas, prestar assistência para os mais prejudicados, para aqueles que perderam suas casas, e para quem está em locais de risco de novos deslizamentos”, explica.

