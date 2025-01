Um apartamento pegou fogo no Edifício Levy, localizado no Centro de Belo Horizonte, na noite deste sábado (11/1). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), que trabalha no combate às chamas, ninguém se feriu e os moradores do condomínio conseguiram sair do prédio de forma segura.

Ainda segundo os militares, o incêndio teve início em um apartamento do segundo andar do prédio, e as chamas saíram pelas janelas.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência.

A Defesa Civil municipal também foi solicitada para avaliar possíveis riscos estruturais nos apartamentos.

O Edifício Levy fica na Avenida Amazonas, nº 718, entre as ruas Tamoios e Curitiba. Ainda não se sabe o que pode ter provocado o incêndio.

