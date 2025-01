Acidente foi próximo à passarela do bairro Floramar, no sentido Centro da Avenida Cristiano Machado

Um acidente, envolvendo três carros, deixou um homem ferido na Avenida Cristiano Machado, na altura do número 10.110, no bairro Floramar, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a colisão ocorreu na esquina da avenida com a Rua Laura de Freitas, próximo à passarela do bairro Floramar, no sentido Centro.





A corporação informou que os carros envolvidos no acidente foram um Toyota Étios, um Fiat UNO e uma Fiat Strada, que bateu contra uma árvore. O homem, que ficou ferido, estava no Toyota, veículo que ficou mais destruído.

Ele foi conduzido ao hospital por terceiros, enquanto estava orientado e apresentava ferimentos no rosto. Os bombeiros estiveram no local, assim como uma equipe da BH Trans.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.