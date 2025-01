A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipatinga, no Vale do Aço, foi invadida pelo temporal que atingiu a cidade na madrugada deste domingo (12/1). Com a emergência, os pacientes já internados foram transferidos a unidades de saúde de cidades vizinhas.

Segundo a Prefeitura de Ipatinga, o município registrou 80 mm de chuva em apenas uma hora, resultando em deslizamentos de terra e na morte de seis pessoas e no desaparecimento de quatro, até às 14h.

Em publicação nas redes sociais, o Secretário Municipal de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros, informou que a Prefeitura mobilizou os atendimentos de urgência e emergência para os municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo, uma vez que a UPA municipal não tem a possibilidade de atender pacientes.

Agora, os pacientes são transferidos para a UPA Dr. Walter Luiz Winter Maia, de Coronel Fabriciano, e para a UPA Geraldo Ribeiro, em Timóteo.

“Neste momento, a UPA não tem condições de atender nenhum paciente de porta, e todos pacientes que estavam aqui aguardando transferência para um hospital serão transferidos hoje”, informou o secretário. Segundo ele, equipes de limpeza estão sendo mobilizadas para que a unidade seja liberada o mais breve possível.

O Secretário de Saúde também afirmou que o Executivo municipal continua procurando o apoio de outras Unidades Básicas de Saúde (UBS) para os moradores da cidade que precisarem de pronto atendimento.

“Sabemos que é um momento desafiador, mas estamos unidos e contando com o apoio de todos para garantir que ninguém fique sem assistência. Agradecemos imensamente às cidades vizinhas pela solidariedade e parceria neste momento difícil”, disse.

Solidariedade

Em nota, a Prefeitura de Coronel Fabriciano manifestou solidariedade ao município de Ipatinga, formalizou a transferência dos pacientes à UPA local e afirmou que, assim que tomou conhecimento da situação, adotou medidas imediatas para oferecer apoio.

“Estamos providenciando o envio de máquina e caminhões para auxiliar nos trabalhos de limpeza da cidade, em retribuição à solidariedade que Ipatinga demonstrou quando enfrentamos uma situação semelhante”, afirmou o governo municipal. “Além disso, colocamos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Coronel Fabriciano à disposição, considerando que a UPA de Ipatinga foi afetada pela lama.”

Em 17 de dezembro do ano passado, o município decretou calamidade pública após registrar um volume de chuva acima do esperado, o que causou alagamentos por todo o perímetro urbano. De acordo com o Executivo municipal, o Ribeirão Caladão transbordou em alguns trechos e alagamentos foram registrados no Bairro Caladinho do Meio.





“Reafirmamos nosso compromisso com a união e a solidariedade, trabalhando juntos para superar mais este desafio”, finalizou a nota da Prefeitura de Coronel Fabriciano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Também pelas redes sociais, a Prefeitura de Timóteo informou que encaminhou caminhões e equipamentos para a cidade de Ipatinga, para auxiliar nos trabalhos de limpeza do município. “As portas da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Geraldo Ribeiro estão abertas para receber os cidadãos de patinga”, informou.

“Timóteo reforça seu compromisso em estar à disposição para prestar ajuda, uma vez que acredita na união e na solidariedade para superar este momento difícil vivenciado na região metropolitana do Vale do Aço”, finalizou a prefeitura.