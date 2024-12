No Instagram, a prefeitura registra cenas de ruas alagadas e tomadas pela lama, assim como caminhões trabalhando no reparo das vias

Fortes chuvas atingiram Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, nessa terça-feira (17/12). A tempestade provocou estragos e alagamentos em vários pontos da cidade. Nesta quarta-feira (18/12), o Executivo municipal decretou calamidade pública.





A Defesa Civil de Coronel Fabriciano ainda não divulgou o volume da chuva, mas estima que o índice pluviométrico superou significativamente a média prevista para o período. Nesta quarta, o órgão também alertou para a possibilidade de ocorrência de chuvas fortes, que podem chegar a um acumulado de 40mm a 80mm.





No Instagram, a prefeitura registra cenas de ruas alagadas e tomadas pelo lama, assim como caminhões trabalhando no reparo das vias. De acordo com o Executivo municipal, o Ribeirão Caladão transbordou em alguns trechos e, além disso, alagamentos foram registrados no Bairro Caladinho do Meio. “Alguns trechos estão totalmente intransitáveis e precisam de atenção de pedestres e motoristas”, afirma a prefeitura de Coronel Fabriciano em seu perfil.

Veja vídeo;





A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Coronel Fabriciano estão atendendo os chamados da população para realizar vistorias e conferir a segurança dos cidadãos. Para entrar em contato com a Defesa Civil o número é: 3406-7352, para acionar os bombeiros o contato é 193.

Diante da tempestade que atingiu o município, foram criados pontos de apoio pela cidade. As localizações são: Escola Municipal Argeu Brandão, Igreja Católica do JK, Escola Municipal Said Albeny e Escola Municipal Silvino Pereira.