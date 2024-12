A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a ampliação do atendimento oncológico em 2025. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18/12), durante apresentação das metas da pasta para o próximo ano.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges, 100% dos leitos do Hospital Luxemburgo, referência no tratamento do câncer na capital, passarão a ser destinados ao atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). A primeira ampliação está prevista para o primeiro semestre de 2025 e a expectativa é que chegue à capacidade total no início do segundo semestre.

Ainda na questão dos cuidados oncológicos, está previsto o funcionamento total do Instituto de Oncologia Ciências Médicas de Minas Gerais (IONCM-MG) a partir de 2025. Atualmente, a unidade funciona parcialmente, mas durante a operação completa, a unida vai realizar cerca de mil atendimentos por dia.

Além disso, haverá uma ampliação de 20% no número de cirurgias oncológicas e de 15% da oferta de quimioterapias. Ambos serviços irão funcionar na lógica do “fast track”, que tem o objetivo de reduzir o tempo entre a suspeita do câncer e o início do tratamento.

Cirurgias eletivas

A fila de cirurgias eletivas também é uma preocupação, tanto da Secretaria quanto da população, e também foi tema na divulgação das metas para 2025. Atualmente o número de pacientes na fila das cirurgias eletivas chega a cerca de 28 mil.

De acordo com a secretaria, até o momento foram realizadas cerca de 40 mil cirurgias eletivas em Belo Horizonte em 2024. O objetivo para o próximo ano é ultrapassar a marca.

“Em 2025 a gente vai superar esse número e, para isso, já estamos trabalhando em uma série de incentivos e chamando prestadores para pactuar aqueles procedimentos que são os maiores gargalos na nossa rede e, portanto, tem uma maior fila de espera”, afirma Danilo.