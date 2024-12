O homem de 50 anos, motorista do carro esportivo que atingiu oito veículos estacionados na noite de terça-feira (17/12), no bairro Castelo, em Belo Horizonte, já tem passagem pela polícia por ter matado um idoso de 65 anos e uma adolescente de 14, avô e neta, depois de bater no carro em que ocupavam, em 2021.

Em ambas as ocasiões, o motorista apresentava sintomas de embriaguez.

O acidente dessa terça-feira ocorreu na esquina da Avenida Altamiro Avelino Soares com a Rua Castelo de Lamego, na região da Pampulha. No atendimento da ocorrência, a Polícia Miitar de Minas Gerais (PMMG) constatou no sistema que o motorista estava com o direito de dirigir suspenso. Ele tem três passagens por embriaguez no volante e uma por direção perigosa.

Em 2021, o homem causou a morte de duas pessoas, avô e neta, ao bater em outro carro na Avenida Carlos Luz, no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo a PMMG, também com sintomas de embriaguez, o homem atingiu um Volkswagen Parati, que se chocou lateralmente com uma palmeira, localizada no canteiro central da avenida, capotou e pegou fogo.

Duas pessoas, Glennia Nayara Dias Carmo, de 33 anos, e o filho Arthur Carmo dos Santos, de 10, foram arremessadas para fora do carro, enquanto o homem, Aleyson Machado Carmo, e a adolescente, Ana Beatriz Dias Carmo, não conseguiram sair do veículo a tempo e morreram carbonizados.

Na época, segundo testemunhas, ele estava competindo em uma "racha".

O motorista foi submetido a um teste de bafômetro e teve álcool detectado no organismo, com um resultado de 0,76 mg/L de álcool no sangue. O número, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), configura crime de trânsito.

Ainda segundo a PM, ele estava com a carteira vencida desde 2015. Ele foi preso, encaminhado para a delegacia do Detran e ao sistema prisional. Ele foi enquadrado pelos crimes de homicídio culposo e conduzir veículo sob influência de álcool.