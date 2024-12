Um advogado criminalista, de 29 anos, sofreu um atentado a tiros em um supermercado, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite de terça-feira (17/12).

O advogado, que, segundo ele mesmo, trabalha para facções criminosas, não foi atingido pelos disparos.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima relatou que estava no trajeto para atender um cliente no Morro dos Cabritos, no bairro Colorado, na cidade de Contagem, na Região Metropolitana, quando decidiu parar em um supermercado no bairro Santa Terezinha.

Por volta das 20h30, o advogado estava próximo a uma das portarias de entrada quando percebeu a aproximação de uma motocicleta de cor escura, com dois homens que o chamaram pelo nome.

Temeroso, o homem se dirigiu ao interior do estabelecimento e, na sequência, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo, que não o atingiram. Nenhuma outra pessoa ficou ferida.

Ainda de acordo com a PMMG, o homem advoga para duas facções criminosas, mas não relatou o motivo da visita ao cliente para o qual se encaminhava.

No local, a polícia encontrou dois cartuchos de arma de fogo. A perícia não esteve presente. Os suspeitos fugiram do local. A Polícia Civil segue na investigação do caso.