Dois homens, réus pelas mortes de duas crianças e um homem em Ribeirão das Neves, foram transferidos do presídio Inspetor José Martinho Drummond, na cidade da Grande BH. Agora, Pedro Paulo Ferreira de Lima, um dos mandantes, e Yago Pereira de Souza Reis, um dos atiradores, estão sob custódia do estado na Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio, no Alto Paranaíba.

A transferência aconteceu no último dia 12 e foi confirmada à reportagem pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) nesta terça-feira (17/12). A reportagem apurou que havia um suposto plano de fuga em curso, o que motivou o deslocamento dos detentos para outra unidade prisional. A Sejusp, no entanto, afirma que não fornece detalhes relacionados à transferência de detentos por razões de segurança.

O dia do crime

No dia 23 de maio, dois homens armados invadiram um sítio em Ribeirão das Neves durante uma festa e mataram Heitor Felipe Moreira de Oliveira, de 9 anos, Laysa Emanuele, de 11, e Felipe Moreira Lima, de 26. A festa comemorava o aniversário de Heitor Felipe.

Izaltina Luciana Moreira, mãe e avó de duas vítimas, conta que dois homens aproveitaram que o portão do sítio estava aberto e entraram no local, já disparando as armas, "sem olhar em quem estavam atirando". De acordo com o boletim de ocorrência, o alvo do ataque era Felipe Moreira Lima, pai dos aniversariantes, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região do Bairro Morro Alto, em Vespasiano, também na Grande BH.

Felipe foi atingido, ao menos, 12 vezes por disparos e morreu no local. Ainda conforme o registro, ele estava em guerra com traficantes do Bairro Bela Vista, em Santa Luzia, uma vez que queriam que a vítima passasse a comercializar os entorpecentes fornecidos por eles. "Sempre avisei o Felipe que ele não tinha amigos. Uma frase que levo para a vida toda é: seu amigo de hoje é seu inimigo de amanhã. O crime é podre", publicou a esposa de Felipe.

Além de Felipe, Heitor e Laysa, outras três pessoas foram baleadas e encaminhadas a uma unidade de saúde, entre elas uma adolescente, de 13 anos, atingida na canela, uma jovem, de 19, ferida na nádega, e uma mulher, de 41, baleada nas costas e na cintura.

Oito envolvidos se tornaram réus por homicídio qualificado. Entre eles estão: um mandante, que orquestrou o crime da cadeia, uma mulher que teria passado informações sobre a festa e um atirador detido em flagrante no dia dos fatos. Três pessoas ainda seguem foragidas.