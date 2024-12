Um detento foi espancada e perfurado no Presídio Sebastião Sátiro, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na noite desta segunda-feira (16/12). Uma disputa entre facções seria a motivação do ataque. O homem não morreu, mas segue internado em unidade médica.

A confusão aconteceu no corredor da ala A da Galeria 1 da unidade prisional. O detento de 24 anos foi levado para uma audiência de custódia. Quando os policiais penais o deixaram sozinho para buscar outros detentos para audiência virtual, os presos que estavam fechados na cela 2 chamaram a vítima, que, ao se aproximar, foi agarrada através da grade.

Eles deram socos e o puxaram aos trancos contra a grade da cela por diversas vezes. A vítima das agressões sofreu perfuração no braço e no supercílio e apresentava hematomas no rosto e nos punhos. Ele foi levado para a enfermaria do presídio e, em seguida, para a Santa Casa, onde ficou internado devido a um sangramento interno.

Apenas um dos detentos assumiu a autoria das agressões. Ele contou à Polícia Penal que a vítima disse ser um facção inimiga, inclusive que já teria matado integrantes inimigos. Isso seria o suficiente para atacá-lo, pois não poderia aceitar a provocação.

Ele deve responder por tentativa de homicídio. O punhal usado para furar a vítima não foi encontrado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A direção do presídio informou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas, incluindo o isolamento dos envolvidos e a comunicação do ocorrido às autoridades competentes para apuração e responsabilização.