A Justiça converteu em prisão preventiva, na manhã desta terça-feira (17/12), a prisão em flagrante de um homem de 29 anos, detido no último domingo sob a acusação de estuprar uma mulher no Monte da Oração, no bairro Buritis, em Belo Horizonte. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada no Fórum Lafayette. Conforme a determinação judicial, o suspeito ficará em uma cela isolada no presídio José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

A vítima, de 40 anos, participava de um grupo de oração que se reunia no local, conhecido por encontros religiosos. O suspeito não fazia parte do grupo e não conhecia a vítima.

No dia do crime, testemunhas relataram que o homem tentou fugir para uma área de mata fechada nas proximidades, mas permaneceu no monte. Ele foi preso portando uma Bíblia.

O acusado tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ele permaneceu detido na Delegacia da Mulher até a realização da audiência de custódia.

