O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi até o local do acidente

Um caminhão perdeu os freios, atingiu e derrubou um poste no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (16/12).





O veículo estava descendo a Avenida Cardoso quando perdeu os freios e bateu em um poste de energia, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A corporação foi até o local para realizar o atendimento.





O motorista e o passageiro do caminhão já estavam do lado de fora do veículo quando os bombeiros chegaram. Um deles torceu o pé.

O motorista e o passageiro do caminhão já estavam do lado de fora do veículo quando os bombeiros chegaram





O Estado de Minas entrou em contato com a Cemig, que informou estar à caminho do local para realizar a manutenção.

