Um buraco feito na parede foi a porta de acesso para ladrões que roubaram, por duas vezes, o bar Kiberama, na Avenida Santos Dumont, e uma loja da Drogaria Araújo, na Rua Curitiba, no Centro de Horizonte. Os roubos ocorreram nas madrugadas de sábado (14/12) e domingo (15/12).





Segundo Rosimeire Rodrigues Nunes, proprietária do bar Kiberama, sua loja foi invadida duas vezes. “Eles entraram a primeira vez, na madrugada de sábado. Tapamos o buraco, mas na madrugada de domingo, retornaram e tornaram a roubar”.





Ela estima que seu prejuízo chegue a R$ 4 mil, sendo R$ 1 mil em dinheiro, o restante em mercadoria, bebidas, mas que o prejuízo da drogaria foi bem maior.





“No sábado, quando chegamos para o dia de trabalho, lá estava o buraco na parede, de frente para a avenida. Eles passaram pela nossa loja e chegaram à drogaria”, contra Rosimeire.





Na Drogaria Araújo, os ladrões roubaram pelo menos 11 notebooks. A loja não informou o prejuízo total, mas que depois do roubo de sábado, tomou providências para reforçar a segurança. Um grupo maior de seguranças trabalhou na noite seguinte.





Queixas foram feitas à Polícia Militar. “Coincidentemente, o mesmo policial que atendeu as ocorrências de sábado, foi quem esteve aqui, no domingo.





O problema maior, segundo Rosemeire, é um hotel, desativado, que se chamava Vênus, que se tornou a dor de cabeça para os comerciantes. É por meio da parede do hoje prédio abandonado que os ladrões entram nas lojas.





Ela ressalta, ainda, que a região concentra um grande número de “sem tetos”, o que deveria merecer uma atenção especial do poder público. São muitas as pessoas dormindo nas ruas.





A PM segue com policiamento ostensivo na região, mas existe um problema que acaba sendo atrativo o grande número de moradores de rua, ressalta o funcionário de uma loja que fica do outro lado da avenida Santos Dumont, Reginaldo Silva. “Isso tornou-se um problema, mas as autoridades não dão atenção ao lugar. É um favelão, no meio de Belo Horizonte”.





