Morre o estilista mineiro Amarildo Ferreira

O estilista Amarildo Luiz Ferreira, natural de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Minas Gerais, morreu neste sábado (31/5). Segundo informações preliminares, ele estava internado desde a semana passada devido a uma bronquiolite, que evoluiu para uma pneumonia e, depois, para uma septicemia. Ferreira chegou ao hospital em estado grave e foi entubado. Ele teve uma melhora há três dias, mas morreu neste sábado.

De acordo com o conselheiro suplente da cadeira de Moda no Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais (Consec-MG), Carlos Alexandre Ribeiro Batista, ter tido a oportunidade de trabalhar com Amarildo foi uma experiência "verdadeiramente enriquecedora". Ele conta que a jornada profissional, a paixão pelo que fazia e a dedicação do estilista são fontes de inspiração.

"Compartilhar momentos e ideias com uma pessoa de tamanha sensibilidade e talento é um privilégio que me ofereceu uma perspectiva valiosa sobre o mundo da moda e sobre a vida em geral. Aprofundar esse laço me permitiu não apenas admirar o profissional, mas também o ser humano por trás de tanto sucesso, que, apesar da projeção, mantinha suas raízes e o contato com sua cidade natal e seus entes queridos", diz Carlos Alexandre.



Apesar de seus compromissos profissionais em São Paulo e no exterior, o estilista continuava visitando sua família e amigos em Lagoa Santa. Recentemente, foi padrinho em um casamento na cidade. No universo da moda, Ferreira foi um grande nome mineiro, sendo considerado como "a veia criativa de Minas", impactando a indústria da moda em todo o país.

"Falar sobre Amarildo Ferreira é falar sobre a própria essência da moda em Minas Gerais, especialmente no que tange à sua capacidade de unir tradição e inovação, talento local e projeção nacional. Ele é dos nomes que ajudaram a moldar a identidade do jeanswear mineiro. Sua expertise técnica no desenvolvimento e fabricação de peças, aliada a um olhar criativo apurado, o posiciona como uma referência fundamental", conta Ribeiro.



O corpo de Amarildo será velado no Cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte, no domingo (1/6), a partir de 7h. O enterro será no mesmo local, às 11h.

Legado

Estilista desde 1982, começou na Vide Bula, onde permaneceu até 2007. Ele também teve passagens pela Cláudia Rabelo, Seven to Sevens e DTA Jeans. Segundo Carlos Alexandre, a vida de Amarildo Ferreira é marcada por uma trajetória de sucesso e reconhecimento no universo da moda, especialmente no segmento do jeanswear.

Amarildo se consolidou como um estilista de destaque, com passagens por grandes empresas do cenário nacional, com expertise única em design de jeans, que o diferenciou no mercado. Ele foi reconhecido por um repertório técnico especial para atuar em todas as etapas da criação e fabricação, o que o tornou um profissional altamente valorizado e requisitado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A participação em eventos de projeção como o São Paulo Fashion Week, desfilando pela Vide Bula, é um testemunho de sua relevância e influência no setor. Embora não estivesse mais ligado à Vide Bula, seu legado e contribuição para a empresa são inegáveis", reforça o conselheiro.